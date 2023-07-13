“جامعة خالد” تعتمد “الفصلين”

أعتمدت جامعة الملك خالد بأبها، اعتماد نظام الفصلين الدراسيين ابتداءً من العام الجامعي المقبل 1445 هـ بدلاً من الـ3 فصول المعمول بها سابقاً.
وأوضحت، (الخميس)، أن نظام الفصلين يشمل جميع الدرجات العلمية المعتمدة في كليات الجامعة وهي: “الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه”.
وكانت الجامعة قد حددت مواعيد القبول للطلاب والطالبات في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم عبر البوابة الإلكترونية بدءاً من 23 – 29 يوليو الجاري.
وأضافت بأنه سيتم إعلان نتائج القبول يوم 31 يوليو، فيما ستتاح خدمة تغيير القبول من 3 – 10 أغسطس.
وفق “أخبار 24”.