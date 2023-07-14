تطوير “مشار الوطني” بحائل

أعلنت هيئة تطوير منطقة حائل، بدء مرحلة إبداء الرغبات لاستثمار وتطوير متنزه مشار الوطني بحائل، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية السياحية وبرنامج جودة الحياة، بدعم من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وبين الرئيس التنفيذي للهيئة عمر العبدالجبار، أن المرحلة تنتهي في أواخر شهر محرم المقبل، وسيتلوها مراحل أخرى إلى أن يتم توقيع استثمار المنتزه.
وأشار العبدالجبار إلى أن المنطقة تعد إحدى أهم الوجهات السياحية بالمنطقة، حيث تسعى الهيئة بالتعاون مع الشركاء لاستثمار المقومات الطبيعية والبيئة، وإعادة تأهيله لاستقبال زوار المنطقة على مدار العام.
ويعد المنتزه من أشهر المنتزهات البرية في المنطقة لوقوعه في أحضان جبال أجا، ويتميز بغطائه النباتي من أشجار الطلح والأودية والشعاب التي تمر به، فضلاً عن تميزه بالقرب من مدينة حائل.
وفق “أخبار 24”.