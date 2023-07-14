“التحلية” تخفض 37 مليون طن انبعاثات بـ”2025″

أكدت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، سعيها لخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 37 مليون طن بنهاية عام 2025م.
وأشارت في تقرير الاستدامة السنوي الثاني لتحقيقها رقماً قياسياً عالمياً لأعلى طاقة إنتاج مياه تجاوز 11.5 مليون متر مكعب في اليوم، وتحقيق نسبة امتثال للوائح التنظيمية التشريعية الخاصة بالبيئة بلغت 100%،
وتناول التقرير أبرز ملامح التحول التي تضمنت نقل أصول المؤسسة إلى شركة حلول المياه، وإسناد مهام إنشاء وتشغيل محطات التنقية للمؤسسة، وإنشاء مصنع متكامل لإنتاج أغشية التناضح العكسي، واستبدال التقنيات الحرارية بمنظومات التناضح العكسي، وتطبيق حساب الموازنة لقطاع المياه، والجوائز، والابتكارات، والاعتمادات.
كما كشف عن خطوات تحقيق مزيد من الإنجازات في مجال توافر وجودة المياه، والامتثال للنظم البيئية، والتنوع البيولوجي، واستهلاك الطاقة، والانبعاثات الكربونية، والتغير المناخي، والاستجابة للطوارئ والكوارث، والتعليم والتدريب، والبحث والتطوير.وفق “أخبار 24”.
وأظهر التقرير تدريب المؤسسة أكثر من 9 آلاف متدرب ومتدربة، وتنفيذ نحو 545 برنامجاً أكاديمياً، بجانب برامجها الاجتماعية في الطاقة الشمسية.