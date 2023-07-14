الأحد المقبل.. الشمس تتعامد على الكعبة

أكدت الجمعية الفلكية بجدة أن سماء مكة المكرمة بعد غد (الأحد) ستشهد تعامد الشمس “التسامت” الثاني والأخير لهذه السنة على الكعبة المشرفة.
وأوضح رئيس الجمعية ماجد أبو زاهرة، أن التعامد الثاني يحدث مع عودة الشمس “ظاهريا” قادمة من مدار السرطان متجهة جنوباً إلى خط الاستواء وتتوسط خط الزوال.
وأضاف أن الشمس ستصبح على ارتفاع 90 درجة تقريباً وقت أذان الظهر في المسجد الحرام، حيث ستكون الشمس عند الساعة 12:26:44 ظهراً بالتوقيت المحلي، ويصبح ظل الزوال صفرا ويختفي ظل الكعبة المشرفة.
وأشار إلى أن سبب ظاهرة تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة يعود إلى ميل محور دوران الأرض بزاوية قدرها 23.5 درجة والذي يؤدي إلى انتقال الشمس “ظاهريا” بين مدارَي السرطان شمالاً والجدي جنوباً مرورا بخط الاستواء أثناء دوران الأرض حول الشمس مرة كل سنة”.
ونوه رئيس فلكية جدة بأن المناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالاً أو جنوباً كلها تشهد هذا الحدث مرتين في السنة، ولكن في أوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان وتتصف به أماكن من الكرة الأرضية محصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن أبرز استخدام لهذه الظاهرة الفلكية هو تحديد الاتجاه نحو القبلة خاصة في المناطق البعيدة عن مدينة مكة في الدول العربية والإسلامية والمناطق التي تكون فيها الشمس فوق الأفق.
ولفت إلى أنه خلال استخدام قطعة من أي نوع مثبتة بشكل عمودي وبمراقبة ظلها لحظة التعامد فإن الاتجاه المعاكس لامتداد الظل يشير مباشرة نحو مكة بدقة توازي دقة التطبيقات الرقمية للهواتف الذكية.
يذكر أن تعامد الشمس الأول حدث هذه السنة 2023 أثناء حركة الشمس الظاهرية وانتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان في شهر مايو الماضي وستعود وتتعامد مرة أخرى على الكعبة المشرفة في مايو العام المقبل 2024.