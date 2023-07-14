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جديد المحليات > 59 منطقة لوجستية بـ”2030″
14/07/2023   7:17 م

59 منطقة لوجستية بـ”2030″

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قال نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية، رميح الرميح، إن المملكة تهدف بحلول عام 2030 إلى أن تكون من بين الدول العشر الأولى في مؤشر الخدمات اللوجستية LPI، ويشمل ذلك إنشاء 59 منطقة لوجستية، وزيادة سعة الموانئ إلى أكثر من 40 مليون حاوية.

وأكد “الرميح “، خلال حفل استقبال بالعاصمة البريطانية لندن، لاستعراض منجزات القطاع البحري في المملكة، أن المملكة قطعت خطوات كبيرة في دعم البيئة البحرية.

وأعلن إقامة مؤتمر استدامة الصناعة البحرية خلال الفترة بين 4 و6 سبتمبر المقبل تحت شعار “الابتكار من أجل مستقبل أكثر اخضراراً”، مشيداً بمسارات التعاون مع المنظمة البحرية الدولية مع الدول الأعضاء بها بشأن المبادرات التي تعزز المناخ والتعاون والبحارة. وفق “أخبار 24”.

59 منطقة لوجستية بـ”2030″

جديد المحليات
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