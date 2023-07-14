“10.4 ملياراً” مصروفات المنافع التأمينية بـ”يونيو”

قدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مصروفات المنافع التأمينية لشهر يونيو الماضي، بأكثر من 10.4 مليار ريال.
وأضافت في نشرتها الدورية الشهرية، أن المعاملات المنجزة بلغت أكثر من 2.7 مليون معاملة تم إنجازها بشكل إلكتروني بالكامل.
وأبانت المؤسسة أنه خلال شهر يونيو الماضي بلغت مصروفات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” أكثر من 76.5 مليون ريال، في حين بلغت معاشات فرع الأخطار المهنية أكثر من 16 مليون ريال.
وأشارت إلى أن عدد المسجلين في الخدمات الإلكترونية تجاوز 110 آلاف مسجل جديد، فيما تخطى زوار الموقع الإلكتروني للمؤسسة، حاجز 1.8 مليون زائر، كما بلغ عدد تعاريف المعاش المصدرة إلكترونياً للفترة ذاتها أكثر من 128 ألف خطاب تعريف، وبلغ عدد المستخدمين الجدد لتطبيق الأجهزة الذكية أكثر من 141 ألف مستخدم جديد.
وأعلنت أن عدد المستخدمين لخدمة “الزيارة الافتراضية” بلغ أكثر من 21.6 ألف مستخدم، في حين بلغ عدد المستخدمين لخدمة الإنسان الرقمي “أمين” خلال شهر يونيو الماضي أكثر من 34 ألف مستخدم، وبلغ عدد المستفيدين من “واتس آب” التأمينات الاجتماعية أكثر من 13.1 ألف عميل. وفق “أخبار 24”.
وبينت المؤسسة أنه بلغت زيارات الالتزام التأميني أكثر من 12.1 ألف زيارة، في حين بلغت الزيارات التوعوية أكثر من 9.6 ألف زيارة، وبلغ عدد اللقاءات والورش الميدانية 67 لقاءً وورشة خلال يونيو الماضي.