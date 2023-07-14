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رياضة > “سفياني” يحصد ذهبية الكاراتيه بـ”الألعاب العربية”
14/07/2023   11:45 م

“سفياني” يحصد ذهبية الكاراتيه بـ”الألعاب العربية”

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حقق لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه، سند سفياني الميدالية الذهبية، في منافسات 84 كجم بعد فوزه على نظيره الأردني محمود سجان ضمن دورةالألعاب الرياضية العربية الـ 15 بالجزائر.

وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، حقق المنتخب السعودي للكاراتيه (رجال) الميدالية البرونزية في منافسات الكاتا -جماعي-، وحققت لاعبة المنتخب منال الزيد الميدالية البرونزية في منافسات الكاتا-فردي ضِمن الدورة ذاتها.

منال الزيد

منال الزيد

ونال لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه فرج الناشري برونزية منافسات – تحت 84 كجم – فئة كومتيه بعد خسارته من نظيره الأردني محمد الجعفري في نهائي البطولة.

وفي نفس المنافسات حصلت لاعبة أخضر الكاراتيه شمسة آل مسلم الميدالية البرونزية في منافسات الكومتيه للسيدات – فوق 68 كجم-.

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وفقاً لـ “سبورت 24”.

“سفياني” يحصد ذهبية الكاراتيه بـ”الألعاب العربية”

رياضة
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