الفالح يبحث مع رئيس كينيا تطوير الاستثمار

بحث وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، مع الرئيس الكيني أوهورو كينياتا (الجمعة) تطوير العلاقات بين البلدين في مجال الاستثمار، وذلك خلال لقائه به، على هامش ملتقى الأعمال الكيني السعودي بنيروبي.
وناقش ملتقى الأعمال الموضوعات المتعلقة بسبل تعزيز التعاون والتكامل في الجوانب ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وجمهورية كينيا، مع التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة في القطاعات المصرفية، والبناء والطاقة، والضيافة، والزراعة، والتكنولوجيا.
كما استعرض العلاقات الثنائية في مجال الاستثمار وأوجه التعاون الاستثماري بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة في المجالات الاقتصادية وتنمية الاستثمارات في ظل وجود فرص واعدة في كلا البلدين. وفقاً لـ “أخبار 24”.