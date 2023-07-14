“هاكاثون الحلول المحاسبية” يستكشف التحديات التقنية

أطلقت الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين “هاكاثون الحلول المحاسبية” والذي يعد أكبر تجمع تقني محاسبي، بمشاركة أكثر من 90 فريقًا لمناقشة التحديات التقنية المحاسبية، ودعم الفائزين بجوائز قيمتها 70 ألف ريال.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد المغامس، أهمية تبنِّي الحلول التقنية لمواجهة أبرز التحديات المحاسبية والمالية بما يعزز الإبداع والابتكار في التقنيات المحاسبية.
وأضاف أن الهيئة تهدف من تنظيم الهاكاثون إلى استكشاف أبرز التحديات المحاسبية والمالية، وتعزيز الإبداع والابتكار في التقنيات المحاسبية، والإثراء المعرفي، وتبادل الخبرات في التقنيات المحاسبية، وتحويل الأفكار المتميزة إلى مشاريع ريادية.
ويشهد الهاكاثون حضور نخبة من المستشارين والخبراء الأكاديميين لدعم المشاركين وتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ريادية بما يواجه تحديات القطاع ويعزز من الحلول الابتكارية. وفقاً لـ “أخبار 24”.
وسيصاحب الهاكاثون انعقاد الكثير من ورش العمل المتخصصة، التي قدَّمتها مجموعة من الخبراء بهدف الإسهام في تجويد مخرجات المشاريع وتطوير الأفكار.