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جديد المحليات > 47 بحفر الباطن .. درجات الحرارة المتوقعة اليوم
15/07/2023   11:11 ص

47 بحفر الباطن .. درجات الحرارة المتوقعة اليوم

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم (السبت)، أن تسجل حفر الباطن أعلى درجات الحرارة عند 47 درجة مئوية.

وأوضح المركز في توقعاته أن تسجل المدينة المنورة والأحساء والخرج، ثاني أعلى مناطق المملكة درجات الحرارة عند 46 درجة، فيما تسجل أبها درجة حرارة 32 والصغرى عند 19 درجة، تليها الباحة بـ 21 درجة.

وذكر أن الرياض تسجل 45 درجة فيما تصل درجة الحرارة الصغرى فيها إلى 29 درجة مئوية، فيما تسجل مكة المكرمة 44 درجة والصغرى 32 درجة. وفقاً لــ “أخبار 24”.

وأشار إلى احتمالية هطول أمطار رعدية، مع هبوب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، مع تكون جزئي للسحب الغائمة على بعض من مناطق المملكة.

47 بحفر الباطن .. درجات الحرارة المتوقعة اليوم

جديد المحليات
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