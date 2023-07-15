“246” ألف حاج يودعون “طيبة”

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين غادروا المدينة المنورة بعد انتهاء زيارتهم حتى أمس (الجمعة)، 246874 حاجاً وحاجة، بعدما جرى تسجيل وصول 410043 حاجاً وحاجة إلى المدينة من عدة جنسيات قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين.
ونوهت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، إلى أن إجمالي الوصول أمس بلغ 26768حاجاً، بينما غادر 16057 حاجاً من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 94 رحلة، و2533 حاجاً من محطة استقبال الهجرة عبر 50 رحلة، و95 حاجاً من مركز حجاج البر عبر رحلتين.
وأشارت إلى أن الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم بلغ عددهم 163131 حاجاً من جنسيات مختلفة، في حين بلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 54%، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام لليوم 2114 حاجاً. وفقاً لــ “أخبار 24”.