النصر يهزم فارينس البرتغالي بخماسية وديًا

فاز فريق النصر على نظيره فارينس البرتغالي، أمس الجمعة، بنتيجة 5-1، في ثاني تجارب الفريق ضمن معسكره التحضيري الذي تحتضنه البرتغال.
وجاءت أهداف النصر عن طريق أندرسون تاليسكا “هدفين”، وخالد الغنام عبدالفتاح آدم، ومحمد صهلولي.
ولعب النصر بتشكيل مكون من:
“نواف العقيدي، سلطان الغنام، علي لاجامي، عبدالإله العمري، جيسلان كونان، عبدالله الخيبري، عبدالمجيد الصليهم، أيمن يحيى، عبدالرحمن غريب، أندرسون تاليسكا ومشاري النمر”. وفقاً لــ “سبورت 24”.
وفاز النصر على نظيره ألفيركا البرتغالي في المباراة الأولى بثنائية عبدالفتاح آدم وتاليسكا.
ومن المقرر أن يستمر معسكر النصر في البرتغال حتى 20 يوليو، قبل المغادرة إلى اليابان للمشاركة في بطولة تجريبية يخوض خلالها مباراتين أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي ضمن برنامج تحضيراته للموسم الرياضي المقبل.