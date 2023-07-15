20 يوم لسداد رسوم “الأراضي البيضاء”

أكد برنامج رسوم الأراضي البيضاء، أن مهلة سداد فواتير الدورة الأولى للمرحلة الثانية في مدينة الرياض، ستنتهي بعد 20 يوماً.
ودعا البرنامج الملاك إلى المبادرة بسداد فواتير الرسوم الصادرة على أراضيهم قبل تاريخ 4/8/2023، موضحاً أن غرامة عدم السداد تصل إلى 100% من قيمة الرسم.
وأشار إلى أن الأرض الخاضعة التي يملكها أكثر من مالك بصك واحد تطّبق عليها الرسوم وفقاً لحصة كل شريك؛ إذ تُصرف المبالغ المحصلة من الرسوم والغرامات؛ لتطوير البنية التحتية في مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.
وأبان أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل الفاتورة والرسم المستحق، والاستعلام عن وجود رسم قائم على أي أرض برقم الصك؛ من خلال الموقع idlelands.housing.gov.sa، مبيناً أن الهدف من فرض الرسوم هو زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن المرحلة الأولى من الرسوم تشمل الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، والمرحلة الثانية تشمل الأراضي بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، ومجموع الأراضي لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها أكثر من 10 آلاف م2 في مخطط واحد.