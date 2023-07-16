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جديد المحليات > 47 بالأحساء وحفر الباطن.. طقس حار مستمر اليوم
16/07/2023   7:29 ص

47 بالأحساء وحفر الباطن.. طقس حار مستمر اليوم

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد)، استمرار درجات الحرارة المرتفعة بالمملكة، حيث تسجل مدينتا الأحساء وحفر الباطن أعلى درجة حرارة مقدرة بـ 47 درجة.

وأشار المركز إلى استمرار فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة.

وأضاف أن التوقعات تشير كذلك إلى نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المنطقة الغربية، وكذلك على الأجزاء الساحلية منها ما بين محافظة الليث وحتى منطقة جازان. وفق “أخبار 24”.

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن، فيتوقع أن تسجل مكة المكرمة والدمام 45 درجة، فيما تسجل المدينة المنورة والرياض 46 درجة، بينما ستكون الحرارة 40 درجة في جدة.

47 بالأحساء وحفر الباطن.. طقس حار مستمر اليوم

جديد المحليات
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