“حملة” تفتيش على المنشآت “السياحية”

أعلنت وزارة السياحة عن بدء تنفيذ حمله تفتيشية على المنشآت السياحية غير المرخصة؛ لضمان رفع جودة الخدمات المقدمة والالتزام بالمعايير المعتمدة في القطاع السياحي.
وبيّنت أن إجراءات إغلاق المنشآت المخالفة تبدأ بالتوعية وإعطاء مهلة للترخيص وتصحيح الوضع، وعمل زيارات ميدانية وضبط المخالفات وإحالتها إلى اللجان المختصة.
وأضافت أنه سيتم صدور قرار العقوبة بالإغلاق من اللجنة بناء على الأنظمة واللوائح ذات الصلة، ويُبلَّغ المخالف بقرار العقوبة، وتنفيذ قرار الإغلاق لحين إزالة المخالفة والحصول على الترخيص. وفق “أخبار 24”.