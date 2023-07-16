“الصقور” تواصل عروضها في ثاني أيام “RIAT 2023”

تابع فريق الصقور السعودية، التابع للقوات الجوية الملكية السعودية، عروضه في اليوم الثاني من المعرض الجوي العالمي “RIAT 2023″الذي يقام في القاعدة الجوية البريطانية في فيرفورد.
وتميزت استعراضات فريق الصقور بالتناغم والدقة، ونالت إعجاب الجمهور بعد قيامها بمجموعة من التكوينات الجوية والمناورات المعقدة خلال العروض.
وشارك الفريق أيضًا بخيمة خاصة في المعرض، شهدت حضورًا كثيفًا كنقطة التقاء بين الزوار والفريق، ومكان للتواصل والتفاعل الثقافي، إضافةً إلى تقديم القهوة السعودية، وعدد من الهدايا التذكارية.
ومثل المعرض فرصة للقوات الجوية الملكية السعودية من أجل استعراض طائرتها من طراز A330 MRTT، كناقلة للتزود بالوقود، إذ تمكنت من إثبات كفاءتها العالية، وقدراتها الفريدة متعددة الأدوار. وفق “أخبار 24”.
ومن المقرر أن يشارك أكثر من 56 فريقًا من مختلف دول العالم بتقديم عروض بأنواع مختلفة من الطائرات، وذلك في العرض الثابت، والاستعراضات الجوية.