الرابطة تصدر توضيحًا بخصوص ملاعب الهلال في روشن

أصدرت رابطة دوري روشن توضيحًا بخصوص التساؤلات التي وصلت لها عن الملاعب التي يستضيف فيها الهلال مواجهاته في الموسم المقبل 2023/ 2024 وفقًا لما ظهر في جدول الدوري الصادر اليوم السبت 15 يوليو.
وأشارت رابطة دوري روشن، عبر بيان رسمي صادر مساء اليوم إلى أن الهلال قد اختار لعب المباريات التي ستقام على أرضه في ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، فيما طلب استثناء لعب المباريات الجماهيرية على ملعب الملك فهد في الرياض وهو ما وافقت عليه الرابطة.
اعتمدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين جدول مباريات الموسم المقبل من دوري روشن للموسم الرياضي 2023 – 2024م.
وأشارت رابطة الدوري، عبر بيان رسمي صادر اليوم السبت، إلى تحديد مواعيد المباريات للجولات الخمس الأولى من المسابقة، على أن يتم تحديد مواعيد الجولات المتبقية بعد صدور قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024، والتي يشارك بها عدد من الأندية السعودية.
وأوضحت الرابطة أنه تم تحديد جدول مباريات الدوري بناء على عدد من المعايير؛ حيث ستتم مراعاة أن تكون مباريات الدور الثاني انعكاسًا لمباريات الدور الأول، وأن يستضيف كل فريق 8 مباريات كحد أدنى أو 9 مباريات كحد أقصى في الدور الواحد، وألا يلعب الفريق أكثر من مباراتين متتاليتين داخل أو خارج أرضه، ومراعاة الملاعب المشتركة لبعض الأندية في الجولتين الأخيرتين على أن يلعب كل فريق مباراة داخل الأرض وأخرى خارجها.
ووفقًا للجدول الذي اعتمدته الرابطة، فستنطلق الجولة الأولى يوم الجمعة الموافق 11 أغسطس بلقاء الأهلي والحزم على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، وفي اليوم الثاني عشر من شهر أغسطس وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية، سيلتقي فريقا الطائي وضمك، في حين سيستضيف الفيحاء نظيره الخليج بمدينة المجمعة الرياضية.
وسيحل التعاون ضيفًا على نادي الفتح بمدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، وسيستضيف الرياض الوحدة على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض وذلك في يوم الأحد الموافق الثالث عشر من الشهر ذاته. وفق “سبورت 24”.
وفي يوم الإثنين الموافق الرابع عشر من أغسطس، يستقبل أبها نظيره الهلال على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ونادي الاتحاد سيحل ضيفًا على الرائد على استاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بالقصيم، وسيستضيف فريقا الاتفاق والشباب نظيريهما النصر والأخدود على ملاعب مدينة الأمير محمد بن فهد الرياضية.