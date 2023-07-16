بدء التسجيل في مسرعة أعمال أنشطة الترفيه

أتاحت الهيئة العامة للترفيه، اليوم (الأحد)، التسجيل في مسرعة أعمال أنشطة الترفيه بنسختها الثانية، التي تنطلق أعمالها بمعسكر تدريبي في 24 يوليو الجاري، لتمكين رواد الأعمال لتسريع نمو تلك المشاريع، وبناء قدرات رواد الأعمال، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى المستثمرين في المجال.
وتعمل المسرعة، التي تأتي ضمن برنامج مسرعات وحاضنات الترفيه، على تحويل الأفكار الناشئة في مجال الترفيه إلى مشاريع رائدة.
ويمر برنامج المسرعة بـ3 مراحل أساسية تتمثل في التسجيل الذي ينتهي في 20 يوليو الجاري، ثم المعسكر التدريبي الذي يقام خلال الفترة ما بين 24-26 من نفس الشهر، وصولًا لانطلاق المسرعة التي ستبدأ أعمالها في 3 أغسطس القادم، وتستمر حتى نهاية أكتوبر.
ويقوم المعسكر بتوفير برنامج تدريبي متخصص يقدمه نخبة من المدربين في قطاع الترفيه والمشاريع الريادية الناشئة. وفق “أخبار 24”.
ويستهدف البرنامج عددًا من القطاعات في مقدمتها المدن والمراكز الترفيهية، والحلول التقنية لقطاع الترفيه، إضافة إلى خدماته المساندة، وخدمات حجز التذاكر وتنظيم الفعاليات الترفيهية وإدارة الحشود، وتشغيل المرافق الترفيهية، وإدارة وتطوير المواهب الفنية.
وتشمل خدمات برنامج مسرعات وحاضنات الترفيه المعسكرات التدريبية، واللقاءات التعريفية، إضافة إلى الخدمات الاستشارية، والورش التدريبية التي تسهم في رفع كفاءة الاستثمار في قطاع الترفيه ومجالاته المتنوعة.