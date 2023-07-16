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جديد المحليات > نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على حصة بنت عبدالله
16/07/2023   8:01 م

نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على حصة بنت عبدالله

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أدّى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، صلاة الميت على الأميرة حصة بنت عبدالله بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وشارك في أداء الصلاة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز.

كما أدى الصلاة الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن سعود بن محمد، والأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، وعدد من الأمراء وجمع من المواطنين. وفق “أخبار 24”.

نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على حصة بنت عبدالله

جديد المحليات
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