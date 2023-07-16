“19 مزاد” لبيع عقارات بـ”7 مناطق”

كشف مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، عن إقامة 19 مزادًا علنيًا خلال الفترة من 16 – 18 يوليو الجاري، لبيع وتصفية 284 عقارًا متنوعًا ما بين سكني وتجاري وزراعي وصناعي، تقع في 7 مناطق مختلفة في المملكة.
وتبدأ المزادات بـ 87 عقارًا في منطقة الرياض في مزادات قطوف نجد وأيقونة الرياض ورتاج طويق ومرابح الرياض الحضوري، ثم 96 عقارًا بمنطقة مكة المكرمة تشمل جدة، وتبدأ المزادات بمزاد لوجستيك وشامخات وواحات مكة الإلكتروني ودكة مسارات الحضوري.
كما تشمل 13 عقارًا بالمدينة المنورة في مزاد البلد الحضوري، و42 عقارًا بمنطقة القصيم في مزاد أرياف القصيم وأوتاد القصيم ونسمات بريدة الإلكتروني، و18 عقارًا في المنطقة الشرقية في مزادي لؤلؤة الشرقية وقناديل الحفر الإلكترونيين، بالإضافة إلى 17 عقارًا بمنطقة حائل، وأخيرًا 11 عقارًا في منطقة عسير بمزاد جواهر الإلكتروني. وفق “أخبار 24”.
ويعمل “إنفاذ”، الذي يعد مركزًا حكوميًا مستقلًا، وإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية السعودية 2030؛ على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد.