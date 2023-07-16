تسجيل 240 ألف صفقة إيجارية في يونيو

سجّل المؤشر الإيجاري في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار (إيجار)، أكثر من 240 ألف صفقة إيجارية خلال شهر يونيو 2023.
وكشف المؤشر أن عدد الصفقات الإيجارية السكنية المسجلة خلال يونيو 2023 قد تجاوزت 190 ألف صفقة، بينما سجل المؤشر أكثر من 50 ألف صفقة إيجارية تجارية.
وشمل المؤشر الإيجاري خلال شهر يونيو الماضي أكثر من 160 مدينة ومحافظة أضيفت مؤخرا، ليشمل جميع مدن ومناطق المملكة، ويمكن الوصول للمؤشر في منصة سكني عبر الرابط التالي.
وتصدّرت مدينة الرياض المؤشر الإيجاري لشهر يونيو كأكثر المدن تسجيلا للصفقات الإيجارية، بنحو 54 ألف صفقة سكنية وتجارية، تلتها مدينة جدة بنحو 32 ألف صفقة، ثم الدمام بـ11 ألف صفقة، والمدينة المنورة بـ10.5 ألف صفقة، وأخيراً مكة المكرمة بـ10 آلاف صفقة. وفق “أخبار 24”.
ويهدف المؤشر الإيجاري إلى تحقيق الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في المملكة، عبر وضع مؤشرات إيجارية محددة للمدن والأحياء وأنواع العقار المختلفة بشقيها السكني والتجاري.