روسيا تُسيطر مؤقتاً على أسهم “دانون” و”كارلسبرغ”

أعلنت السلطات الروسية وضع يدها مؤقتاً على أسهم تعود إلى شركتي “دانون” الفرنسية و”كارلسبرغ” الدنماركية.
وأكدت شركة دانون أنها تنظر في الأمر وتستعد لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها بصفتها مساهماً في دانون روسيا، ولضمان استمرار عمليات الشركة لصالح جميع الجهات المعنية.
وشددت شركة “كارلسبرغ”، على أن آفاق عملية البيع أصبحت الآن ضبابية إلى حد كبير، مشيرةً إلى أنها لم تتلق أي معلومات رسمية من السلطات الروسية بخصوص المرسوم الرئاسي أو العواقب المترتبة على شركة بلتيكا لصناعة الجعة.وفقاً لــ “أخبار 24”.
وكانت كارلسبرغ أعلنت في مارس الماضي أنها ستبيع كل أنشطتها في روسيا، فيما نوهت دانون في أكتوبر الماضي إلى أنها تخطط للانسحاب من معظم أعمالها في روسيا.