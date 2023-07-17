نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > روسيا تُسيطر مؤقتاً على أسهم “دانون” و”كارلسبرغ”
17/07/2023   7:23 ص

روسيا تُسيطر مؤقتاً على أسهم “دانون” و”كارلسبرغ”

+ = -
378

أعلنت السلطات الروسية وضع يدها مؤقتاً على أسهم تعود إلى شركتي “دانون” الفرنسية و”كارلسبرغ” الدنماركية.

وأكدت شركة دانون أنها تنظر في الأمر وتستعد لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها بصفتها مساهماً في دانون روسيا، ولضمان استمرار عمليات الشركة لصالح جميع الجهات المعنية.

وشددت شركة “كارلسبرغ”، على أن آفاق عملية البيع أصبحت الآن ضبابية إلى حد كبير، مشيرةً إلى أنها لم تتلق أي معلومات رسمية من السلطات الروسية بخصوص المرسوم الرئاسي أو العواقب المترتبة على شركة بلتيكا لصناعة الجعة.وفقاً لــ “أخبار 24”.

وكانت كارلسبرغ أعلنت في مارس الماضي أنها ستبيع كل أنشطتها في روسيا، فيما نوهت دانون في أكتوبر الماضي إلى أنها تخطط للانسحاب من معظم أعمالها في روسيا.

روسيا تُسيطر مؤقتاً على أسهم “دانون” و”كارلسبرغ”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885267244.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.