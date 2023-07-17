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جديد المحليات > تعاون “سعودي – ياباني” بالكهرباء
17/07/2023   7:23 ص

تعاون “سعودي – ياباني” بالكهرباء

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أبرمت الشركة السعودية للكهرباء، مذكرة تفاهم مع شركة “هيتاشي إنرجي” اليابانية؛ لتطوير تقنيات التيار الكهربائي المستمر فائق الجهد.

وتستهدف مذكرة التفاهم التي تم توقيعها، استخدام المقاييس والمواصفات المعمول بها عالميًا في المشروعات الجديدة في المملكة.

كما وقَّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” مذكرة تعاون مع شركة “إن إي سي” اليابانية، في مجالات الذكاء الاصطناعي والسمات الحيوية و”إنترنت الأشياء”، وذلك خلال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الياباني.وفقاً لــ “أخبار 24”.

وتهدف المذكرة إلى بحث الفرص ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، ودعم الابتكار والحلول المبتكرة لعدد من التطبيقات مثل : المدن الذكية والآمنة، والتطبيقات الصحية،والتطبيقات اللوجستية، وغيرها، كما ستسهم في تعزيز الجهود التي تعمل عليها “سدايا” من أجل القيام بتجربة الحلول التقنية بكفاءة وجودة عالية؛ للإسهام في قيادة التوجه الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي.

تعاون “سعودي – ياباني” بالكهرباء

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