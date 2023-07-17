بـ”100 مليون”.. مشروع لتصريف سيول “القصيم”

وقع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، (الأحد)، عقداً لأمانة القصيم، لإنشاء مشروع تحشية شبكات منظومة تصريف السيول من محطة الخبيب وبحيرات الخليج والأحياء المجاورة في بريدة إلى الوادي، بتكلفة بلغت حوالي 100 مليون ريال.
وقال أمين منطقة القصيم، المهندس محمد بن مبارك المجلي، إن المشروع يعد واحداً من منظومة المشاريع التي تعمل عليها الأمانة لتصريف السيول بمدينة بريدة.
وأشار إلى أنه سيتم من خلال المشروع، تصريف مياه نقطة التجمع بالخبيب وبحيرات الخليج والأحياء المجاورة إلى الوادي، وذلك ضمن المبادرات التطويرية وتحسين جودة الحياة.وفقاً لــ “أخبار 24”.