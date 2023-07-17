1.4 تريليون ريال استثمارات صناعية في أبريل

أكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي خلال شهر أبريل الماضي تجاوز 1.4 تريليون ريال، فيما وصل إجمالي عدد المصانع إلى 10.873 مصنع.
وأوضحت الوزارة في النشرة الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية أبريل بلغ 2.336 رخصة منها 1.454 رخصة محجر مواد بناء، و634 رخصة كشف، و180 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، و36 رخصة استطلاع، و32 رخصة فائض خامات معدنية.
ولفتت إلى أن عدد الرخص الصناعية الجديدة التي أصدرتها الوزارة منذ يناير الماضي 2023 حتى نهاية أبريل بلغ 385 رخصة باستثمارات بلغت 14مليار ريال، بينما بدأ 314 مصنعاً عمليات الإنتاج خلال الفترة نفسها، باستثمارات بلغت 8.105 مليار ريال. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن عدد الوظائف التي خلقها القطاع خلال الفترة نفسها بلغ أكثر من 29 ألف وظيفة من بينها أكثر من 15 ألف وظيفة للسعوديين، مبينةً أن إجمالي عدد العاملين الفعليين في القطاع حتى نهاية أبريل بلغ 726.750 ألف عامل.