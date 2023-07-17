466 طالباً ومعلماً يحصدون “ريالي”

حصد 372 طالباً و94 معلماً، جوائز منافسات “ريالي”، في ختام برنامج الوعي المالي والادخار الذي نظمته وزارة التعليم بالشراكة مع مؤسسة “ريالي”، لنشر ثقافة الادخار بين الطلاب.
شارك في التصفيات أكثر من 733 ألف طالب وطالبة، في 23 ألف مدرسة حكومية وأهلية بالمناطق والمحافظات، يمثلون جميع إدارات التعليم.
وتضمّن البرنامج 3 مسارات لكل مرحلة تعليمية، وتم تخصيص المسار الأول لتحدي المعرفة المالية والادخار للمرحلة الابتدائية، والمسار الثاني تحدي الإنتاج التوعوي والتثقيفي للمرحلة المتوسطة، إلى جانب مسار تحدي قصص النجاح لطلبة المرحلة الثانوية. وفق “أخبار 24”.
ويستهدف برنامج “الوعي المالي ريالي” رفع وعي جميع شرائح الطلاب والطالبات في عدد من المفاهيم والمعارف والسلوكيات، مثل الاستقلالية والتخطيط المالي، وتقييم الهدف المالي، والتفريق بين الاحتياجات والرغبات.
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