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جديد المحليات > مشروع لتعزيز ضخ المياه في بريدة
17/07/2023   12:34 م

مشروع لتعزيز ضخ المياه في بريدة

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نفذت شركة المياه الوطنية ممثلة بقطاعها الشمالي، مشروعًا مائيًا في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، بتكلفة إجمالية بلغت 105 ملايين ريال.

وأبانت أن المشروع يشمل استكمال منظومة الضخ من حقل مصادر مياه المستوي تضمن تنفيذ 21 بئرًا لإنتاج المياه، مرتبطًا بمحطة ضخ من خلال شبكة خطوط أنابيب بأقطار مختلفة، وذلك بطول 13.646 متر طولي.

كما تضمن المشروع تشييد خزان مياه تشغيلي من الخرسانة المسلحة بسعة 20 ألف متر مكعب، ومبنى يحتوي على عدد 10 مضخات بقدرة ضخ تصل إلى 250 ألف متر مكعب في اليوم، ومبنى آخر يتضمن 4 مولدات، والعديد من المباني الخدمية الأخرى. وفق “أخبار 24”.

وأكدت الشركة أن المشروع يهدف لتعزيز إيصال المياه إلى المدينة، وزيادة نسب التغطية بالخدمات المائية، وتحسين جودتها، ومواكبة للطلب المتزايد.

مشروع لتعزيز ضخ المياه في بريدة

جديد المحليات
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