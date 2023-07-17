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جديد المحليات > وظائف للجنسين بـ”التدريب التقني”
17/07/2023   12:34 م

وظائف للجنسين بـ”التدريب التقني”

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كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن حاجتها لشغل عددٍ من الوظائف التدريبية، والإدارية، والفنية، الرجالية والنسائية، في عددٍ من وحداتها بمناطق المملكة، وإدارات ديوان المؤسسة.

وأبانت المؤسسة أن التقديم على الوظائف بدأ من 1444/12/28 وينتهي في 2/1/1445، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

وأكدت على شرط حصول المتقدمين للوظائف على تقديرٍ لا يقل عن «ممتاز» سواءً للبكالوريوس أو الدبلوم، وألا يكون المتقدم يشغل وظيفة حكومية، لافتة إلى أنه يجب على المتقدم على الوظيفة أن يكون المسمى والمرتبة مطابقين لشغل الوظيفة. وفق “أخبار 24”.

وظائف للجنسين بـ”التدريب التقني”

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