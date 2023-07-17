فوترة رسوم الأراضي البيضاء بالأحساء وتبوك

أصدر برنامج الأراضي البيضاء فوترة المرحلة الأولى من رسوم الأراضي البيضاء في كل من محافظة الأحساء ومدينة تبوك في دورتها الثانية.
ودعا البرنامج ملاك الأراضي الخاضعة للرسوم إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار، منوها بأن مهلة السداد سنة كاملة من التاريخ المحدد للفوترة.
وأكد إمكانية إعفاء المكلف من الرسوم في حال إنجاز تطوير الأرض خلال سنة الفاتورة، وذلك سعياً من البرنامج لزيادة المعروض العقاري من الأراضي المطورة والحد من الاحتكار، من خلال تحفيز المكلفين بتطوير أراضيهم خلال فترة السماح بالسداد، والاستفادة من آليات الدعم التي يقدمها البرنامج.
وشدد البرنامج على أهمية السداد خلال الفترة المحددة، تجنباً لما قد يترتب على ذلك من مخالفة تصل إلى 100% من قيمة الرسم، بالإضافة إلى سداد الرسوم المستحقة، مشيراً إلى أنه يمكن لملاك الأراضي الاطلاع على الرسوم المقررة عليهم، والمبادرة بالسداد خلال سنة من التاريخ المحدد للفوترة في 29 /12 /1444هـ عبر البوابة الإلكترونية لرسوم الأراضي البيضاء. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن المبالغ المحصلة من الرسوم والغرامات تصرف لمشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها، وفقاً لما قررته المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء.
يُذكر أن برنامج الأراضي البيضاء أصدر خلال الأشهر الماضية فواتير الدورة السابعة للمرحلة الأولى في مدينة الرياض، وحاضرة الدمام، ومحافظة جدة، وفواتير الدورة السادسة للمرحلة الأولى في مدينة مكة المكرمة، والدورة الأولى في بريدة، وعنيزة ومدينة حائل، مبيناً أن الأرض التي يملكها أكثر من مالك تكون خاضعةً لتطبيق الرسوم، بحيث يفرض الرسم على كل مالك وفقًا لمقدار حصته في صك ملكية الأرض محل الرسم.