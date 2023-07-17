“نمو” المسافرين جواً 15% بالنصف الأول لـ”2023″

أكدت شركة تجمع مطارات الثاني التي تقوم بتشغيل وإدارة 22 مطاراً داخل المملكة، ارتفاع أعداد المسافرين بنسبة 15 % خلال النصف الأول من 2023 مقارنةً بالعام 2022، حيث بلغ عدد المسافرين 7.4 مليون.
وأضافت الشركة أنها حققت نسبة ارتفاع في الحركة الجوية لعدد الرحلات عبر المطارات الدولية والداخلية التابعة لها بما يقدر بـ 9%، بعدد رحلات 67.8 ألف رحلة.
يذكر أنه تم تدشين 10 مسارات دولية جديدة في كل من مطار الملك عبدالله الدولي بجازان، مطار خليج نيوم الدولي، مطار نجران الدولي، مطار الطائف الدولي، مطار الجوف الدولي، مطار الأمير نايف الدولي بالقصيم، برحلات مباشرة لـلوجهات دبي، إسطنبول، الدوحة، تبليسي، القاهرة، طرابزون. وفق “أخبار 24”.