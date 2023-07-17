أول معالجة لزيت مشتق من “البلاستيك”

أكدت شركة “أرامكو” أنها أكملت مع “توتال إنيرجيز” و”سابك” للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أول عملية تحويل للزيت المشتق من مخلفات البلاستيك إلى بوليمرات دائرية معتمدة حاصلة على الشهادة الدولية للاستدامة والكربون ( ISCC).
وقالت إنه تمت معالجة الزيت المشتق من مخلفات البلاستيك (زيت الانحلال الحراري) في مصفاة ساتورب المملوكة بشكل مشترك بين “أرامكو” و”توتال إنيرجيز” في الجبيل، مشيرة إلى أن شركة بتروكيميا، إحدى الشركات المنتسبة لسابك، كانت قد استخدمته في وقتٍ سابق كلقيمٍ لإنتاج البوليمرات الدائرية المعتمدة.
وأشارت “أرامكو” إلى أن المشروع يهدف إلى تمهيد الطريق من أجل خلق سلسلة قيمة محلية لعملية إعادة تدوير متطورة للمواد البلاستيكية وتحويلها إلى بوليمرات يُعاد استخدامها في المملكة، إذ تسمح هذه العملية باستخدام المواد البلاستيكية غير المصنفة، التي يصعب إعادة تدويرها بشكل ميكانيكي، ما يُسهم في حل مشكلة النفايات الناتجة عن المواد البلاستيكية التي تستعمل لمرة واحدة.
ووفق “أرامكو”، كان الحصول على اعتماد الشهادة الدولية للاستدامة والكربون، أول مرحلة مهمة للتأكد من الشفافية فيما يتعلق بمصدر اللقيم والمنتجات المعاد تدويرها وإمكانية تتبعها إلى مصدرها. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت أن 3 منشآت صناعية شاركت في هذه العملية، وهي: مصفاة ساتورب، ومعمل أرامكو السعودية لتجزئة سوائل الغاز الطبيعي في الجعيمة، وشركة بيتروكيميا، مشيرة إلى حصول جميع هذه المنشآت بنجاح على اعتماد الشهادة الدولية للاستدامة والكربون، ما أسهم بإنتاج المواد المُعاد تدويرها.
يذكر أن “سابك” و”توتال إنيرجيز” عضوان مؤسِّسان في تحالف القضاء على النفايات البلاستيكية، وهو منظمة غير ربحية تضم العديد من الشركات العالمية، تهدف للاستفادة من العلوم والموارد والخبرة في مواجهة تحديات إدارة النفايات الحالية.