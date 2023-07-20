إطلاق “جائزة العمل” بمسار جديد

فتحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باب المشاركة في “جائزة العمل” بنسختها الثالثة لمنشآت القطاع الخاص، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى 20 سبتمبر المقبل.
وكشفت الوزارة عن مسار جديد في النسخة الثالثة للجائزة، وهو “مسار الرئيس التنفيذي”، الذي يهدف لتكريم وتحفيز الرؤساء التنفيذيين في منشآت القطاع الخاص وحثهم للإسهام في خلق نماذج عمل مبتكرة تسهم في رفع مؤشرات الأداء لسوق العمل.
وأضافت الوزارة أن النسخة الثالثة بها 3 مسارات أخرى وهي مسار التوطين، ومسار بيئة العمل، ومسار المهارات والتدريب، ويتفرع من مسارات الجائزة 36 جائزة، حيث تم اختيار هذه المسارات لأهميتها الاستراتيجية في تحفيز التوطين وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، إضافة إلى رفع وعي المنشآت وتحفيزهم للالتزام بأنظمة ومعايير بيئة العمل.
ولفتت إلى أن جميع المنشآت التي تنطبق عليها الشروط والمعايير ستُرشح للحصول على الجائزة بشكل إلكتروني، كما يمكن للعاملين في تلك المنشآت التصويت واختيار المنشأة عن طريق الموقع الرسمي للجائزة. وفق “أخبار 24”.
وتُعد الجائزة إحدى مبادرات الوزارة لتكريم جهود المنشآت المتميزة في مختلف المسارات وتحفيزها لتطبيق النماذج العملية المميزة وتعزيز الامتثال لمعايير بيئة العمل المثالية بما يحقق التنافسية وتشجيع القوى العاملة للعمل فيها.