طرح “11.5 ألف” وظيفة تعليمية

أعلنت وزارة التعليم فتح باب التقديم على وظائفها الشاغرة البالغ عددها أكثر من 11 ألف وظيفة تعليمية للعام الدراسي 1445هـ، وذلك ابتداءًا من يوم الثلاثاء المقبل.
وأضافت أن الوظائف المطروحة في عدد من التخصصات في إدارات التعليم للجنسين بنظام التعاقد، وأن التقديم عليها سيكون من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات”، وفق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية وفي المناطق المحددة للوظائف.
ونوهت بأن التقديم ينتهي يوم الأحد 30 يوليو الحالي، مؤكدة أنه سيتم التعويض بمتقدمين آخرين عن غير المجتازين أو المنسحبين من القائمة الرئيسية وفقاً لنتائجهم بالترشيح، وذلك بعد إتمام المقابلات الشخصية.
وأبانت أنه للمزيد من التفاصيل، والاطلاع على التخصصات المتاحة يمكن للراغبين في التقديم زيارة بوابة وزارة التعليم على الرابط الإلكتروني.
وفق “أخبار 24”.