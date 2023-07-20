النفيسة : سوق العمل السعودي جاذب جدا للمستثمرين الأجانب

أوضحت المستشارة في الموارد البشرية شذى النفيسة أن وجود سياسات واضحة بالعمل تعد عاملا مهما في الحد من التسرب الوظيفي، مبينة أن المملكة في المراتب الأولى عالميا في مؤشرات سوق العمل، مشيرة إلى أن سوق العمل السعودي جاذب جدا للمستثمرين الأجانب.
وعن مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” قالت النفيسة إن الهدف منها لزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، وتأتي هذه المبادرة لتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود، مما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات.
واضافت النفيسة ” ان اليوم بيئة العمل هي المحفز لدخول اي شخص لقبول هذا العمل ، ولابد من تعزيز الكفاءات حتى نحافظ على من نستقطب من العاملين حتى لايتوقف الموظف عن العطاء الذي لديه.
وشددت النفيسة على الشركات والأفراد الحرص على تنفيذ جميع بنود العقد المتفق عليها مع العمالة، وتنفيذ جميع اللوائح والاجراءت.
واختتمت النفيسة حديثها بأن ” بيئة العمل هي أهم اليوم من العرض الذي ستقدمه للموظف وغيرها ، لانك اذا وفرت بيئة صحية ذات كفاءة عالية؛ رأس المال البشري سيرفع الكفاءة لدى المنشأة وتتواجد في سوق العمل بقوة.
جاء ذلك اثناء حديثها عبر بودكاست كوادر وهو أحد البرامج التي تهدف إلى تعزيز مصادر المعرفة بحقوق العمل والعمال، وإثراء الوعي ونشر الثقافة العمالية مع اصحاب الخبرات والتجارب بشتى مجالات قطاع الموارد البشرية.