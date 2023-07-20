نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > معادلة شهادات “الكليات العسكرية” بالجامعات
20/07/2023   9:31 م

معادلة شهادات “الكليات العسكرية” بالجامعات

+ = -
287

أقرت وزارة التعليم، معادلة شهادات البكالوريوس في العلوم العسكرية بجميع التخصصات الصادرة من الكليات العسكرية بوزارة الدفاع، بدرجة البكالوريوس من الجامعات السعودية، كما أن شهادة الماجستير في العلوم العسكرية، بجميع التخصصات الصادرة من كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة بوزارة الدفاع، تعادل درجة الماجستير في ذات التخصص.

ويمثل ذلك، اعترافاً رسمياً من وزارة التعليم بشهادات البكالوريوس في العلوم العسكرية بجميع التخصصات الصادرة من الكليات العسكرية بوزارة الدفاع، وبشهادات الماجستير في العلوم العسكرية بجميع التخصصات الصادرة من كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة، ومعادلتها بدرجة البكالوريوس والماجستير في ذات التخصص.

جاء ذلك في تعميم لنائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار محمد بن أحمد السديري أشار خلاله إلى محضر الاعتراف بشهادة برنامج بكالوريوس العلوم العسكرية وماجستير العلوم العسكرية الصادرة من الكليات العسكرية بوزارة الدفاع الموقع، بين وزارة الدفاع ووزارة التعليم. وفق “أخبار 24”.

معادلة شهادات “الكليات العسكرية” بالجامعات

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885267675.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.