“تغريم” 17 شخص “1.2 مليار” للتلاعب بسهم “الأركان”

كشفت هيئة السوق المالية اليوم، عن صدور قرار لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة 17 شخصاً بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الـ (49) من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة (الثانية) من لائحة سلوكيات السوق.
وأكدت أن المخالفين تم إلزامهم مع 5 مستثمرين، بدفع إجمالي المكاسب غير المشروعة والتي بلغت نحو 1.2 مليار ريال، مع فرض غرامات مالية على المدانين بأكثر من 6 ملايين ريال، إلى جانب المنع من التداول بصفة مباشرة أو غير مباشرة، والمنع من إدارة المحافظ بمدد تتراوح من 6 أشهر إلى سنة.
وأوضحت أن مخالفة المدانين جاءت على ضوء تداولهم في سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري خلال الفترة من تاريخ 2017/4/27م وحتى تاريخ 2018/1/23م، والفترة من تاريخ 2018/2/18م وحتى تاريخ 2018/5/31م.
وبينت أن تداولات وتصرفات وممارسات المخالفين تعد تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح بشأن الورقة المالية للشركة، بقيامهم من خلال محافظهم الاستثمارية أو المحافظ التي يديرونها بإدخال أوامر شراء وأوامر بيع بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء وأوامر بيع بهدف التأثير في سعر الإغلاق.
وأشارت الهيئة إلى أن قرار لجنة الاستئناف القطعي ألزم المدانين بدفع 796 مليون ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية وتغريمهم 6 ملايين ريال، لارتكابهم المخالفات عبر محافظهم الاستثمارية، واستغلال إدارتهم للمحافظ الاستثمارية العائدة إلى 5 مستثمرين آخرين لارتكاب نفس المخالفات، مع إلزامهم بدفع 399 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أن المتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى يحق له التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.