“علامة الجودة” لـ41 ألف منتج

أكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات الدكتور سعد القصبي، أن الأسواق المحلية تحتوي على أكثر من 41 ألف منتج حاصل على علامة الجودة السعودية لـ 130 مصنعًا بدول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح المحافظ، أن البرنامج السعودي لسلامة المنتجات هو إحدى مبادرات الهيئة التي تستهدف سلامة المنتجات المحلية والمستوردة في الأسواق السعودية، من خلال ضمان توافقها مع المواصفات واللوائح الفنية ذات الصلة.
وأشار على هامش زيارته لعدد من دول الاتحاد الأوروبي لاستعراض تجربة المملكة في مجال سلامة المنتجات إلى تحسن مستوى الامتثال السعودي بنسبة 35% خلال الخمس سنوات الماضية ليصل إلى 82.7% بنهاية عام 2022. وفق “أخبار 24”.