اتفاقية لإعادة التدوير في الحرمين الشريفين

وقَّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (الخميس)، اتفاقية شراكة مع السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير “سرك”، بحضور الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، والرئيس التنفيذي للشركة المهندس زياد بن محمد الشيحة.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية والورقية والكراسي المتحركة التابعة للرئاسة، بالإضافة إلى نشر أجهزة إعادة التدوير الذاتي في الحرمين، وتشجيع الاستثمار في قطاع إدارة النفايات، والإسهام في الاقتصاد الدائري.
كما تشمل إعادة تدوير النفايات وحصرها، وإجراء الدراسات والبحوث فيما يتعلق بذلك، والمشاركة في المؤتمرات والندوات والمعارض والفعاليات، والاستفادة من المجالات والأهداف الأخرى في نطاق الفرص الاستثمارية. وفق “أخبار 24”.
مثَّل الرئاسة مساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية محمد بن صالح الجابري، ومن “سرك” الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال المهندس حسن بن يوسف العمري.