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جديد المحليات > النائب العام يرأس الاجتماع الدوري لرؤساء النيابات
21/07/2023   11:17 ص

النائب العام يرأس الاجتماع الدوري لرؤساء النيابات

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أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اهتمام القيادة بتطوير منظومة التشريع القضائي، وإيجاد مرجعية مؤسسية للعمل القانوني المتمثل بصدور نظام المعاملات المدنية خلال هذا العام.

وبيّن خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لرؤساء نيابات المناطق في نيابة منطقة تبوك، (الخميس)، بحضور وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان، والوكلاء المساعدين، أن نظام المعاملات المدنية أصبح شاملاً ومُنَظِّماً لجميع الأمور الحياتية، كما وفَّر الاستقرار في التعاملات المدنية بين المواطنين والمقيمين، مستنداً بذلك إلى الشريعة الإسلامية، ومواكباً التطورات الحديثة المعاصرة.

وثمَّن الجهودَ المبذولة من رؤساء نيابات المناطق بالمملكة في إنجاز القضايا، منوهاً بأهمية مواصلة العمل العدلي الجزائي، وإنجاز القضايا بشكل عاجل، والعناية بالموقوفين السجناء، وتكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على السجون ودور التوقيف، والتحقُّق المستمر من تمتعهم بحقوقهم النظامية والضمانات المقررة لهم. وفق “أخبار 24”.

وشدَّد على ضرورة الالتزام التام بأحكام نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، والأنظمة الجزائية الأخرى، ومراعاة التدابير التي من شأنها حماية المجتمع، مع ضرورة تفعيل التعاون الإجرائي بين الجهات ذات العلاقة في مكافحة الجرائم، خاصةً المنظَّم منها.

النائب العام يرأس الاجتماع الدوري لرؤساء النيابات

جديد المحليات
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