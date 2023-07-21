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جديد المحليات > زوار “طيبة” ينعشون مبيعات “الرطب”
21/07/2023   11:15 ص

زوار “طيبة” ينعشون مبيعات “الرطب”

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انتعشت مبيعات السوق المركزي للتمور بمنطقة المدينة المنورة، والتي بلغت حتى أمس (الخميس) 6.207.843 كيلوجراماً في ظل الوفرة الكبيرة بالمعروض.

ويشهد السوق المركزي للتمور إقبالاً متزايداً من الأهالي والزوار، إلى جانب ضيوف الرحمن الذين قصدوا زيارة المدينة المنورة بعد أدائهم مناسك الحج.

وبلغ إجمالي مبيعات الرطب في العشرة أيام الأخيرة 3.453.362 كيلوجراماً، ومن أبرز أنواعه رطب الروثانة الذي تجاوزت مبيعاته (3.047.107) كيلوجرامات، والربيعة بـ(156.020) كيلوجراماً.

فيما بلغ إنتاج رطب العجوة ولونة مساعد قرابة الـ(160) ألف كيلوجرام، وتجاوز إنتاج رطب البيض والحليّة والسكري 40 ألف كيلوجرام.

وهيأت وزارة البيئة والمياه والزراعة مواقع مخصصة للمزارعين داخل السوق المركزي؛ للبيع الذاتي، والمُصدّرين داخليًا وخارجيًا، إلى جانب تواجد الفرق الرقابية ميدانيًا، وتسهيل حركة الدخول والخروج، وتنظيم دخول مركبات الموردين التي بلغت 19.061 مركبة.

ويستمر المزارعون في جني الرطب لمدة شهرين من خلال 260 ألف مزرعة، وقرابة الـ 5 ملايين نخلة تحتضنها المنطقة، حيث يُشكّل قيمة اقتصادية وغذائية عالية، ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الناتج المحلي وتنميته.

انتعاش مبيعات الرطب في المدينة المنورة

وفق “أخبار 24”.

زوار “طيبة” ينعشون مبيعات “الرطب”

جديد المحليات
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