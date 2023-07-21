لليوم الثاني.. الدمام “الأعلى” حرارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الجمعة) على مختلف مناطق المملكة، لافتاً إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى.
وتوقع المركز في تقريره تأثيراً للرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، وكذلك خط الساحل الواقع من مكة المكرمة إلى جازان.الر
ونوه إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات منطقتي عسير وجازان.
وعن درجات الحرارة فيُتوقع أن تسجل الدمام لليوم الثاني على التوالي أعلى درجة حرارة بمقدار 48 درجة مئوية، فيما تصل درجات الحرارة في مكة المكرمة والرياض إلى 46 درجة. وفق “أخبار 24”.
فيما يُتوقع أن تسجل درجات الحرارة في المدينة المنورة 44 درجة، وفي الخرج ووادي الدواسر 47 درجة، بينما تصل في جدة وتبوك إلى 40 درجة.