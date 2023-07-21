وزير الطاقة يشارك بالاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة بالهند

شارك وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم (الجمعة)، في الاجتماع الوزاري الـ14 للطاقة النظيفة (CEM) والاجتماع الوزاري الثامن لمهمة الابتكار (MI) المنعقد في ولاية غوا الهندية.
وستستمر الاجتماعات حتى يوم غد، تحت شعار “النهوض بالطاقة النظيفة معاً”، وذلك من خلال موائد مستديرة رفيعة المستوى، ولقاءات وعروض للتكنولوجيا؛ بهدف تشجيع السياسات والبرامج التي تعمل على تطوير تكنولوجيا وحلول الطاقة النظيفة في جميع أنحاء العالم.
ويشارك في الاجتماعات أصحاب المصلحة العالميين، من الحكومات والمنظمات الدولية، وكيانات القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، ومن المبتكرين والمجتمع المدني وصانعي السياسات.
يذكر أن منتدى الطاقة النظيفة (CEM) أنشئ في عام 2010، بعضوية 25 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وهو منتدى عالمي رفيع المستوى لتعزيز السياسات والبرامج التي تقدم تقنيات الطاقة النظيفة. وفق “أخبار 24”.
فيما تعد مهمة الابتكار (MI) مبادرة عالمية تشارك فيها 24 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، تعمل على تنشيط وتسريع وتيرة ابتكار الطاقة النظيفة العالمية بهدف تحقيق نفاذ في الأداء، وخفض التكاليف لتوفير حلول طاقة نظيفة لجميع المصادر، بأسعار معقولة وموثوق بها على نطاق واسع.