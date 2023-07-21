“أرامكو” تستحوذ على حصة بـ”رونغشنغ”

أكملت شركة أرامكو السعودية، اليوم، صفقة الاستحواذ على حصة في رونغشنغ للبتروكيميائيات بقيمة 3.4 مليار دولار وبنسبة 10%، وذلك من خلال شركتها التابعة والمملوكة بالكامل، أرامكو لما وراء البحار.
وستورِّد أرامكو بموجب هذه الصفقة 480 ألف برميل يومياً من الخام العربي إلى أكبر مجمعٍ متكامل للتكرير والكيميائيات في الصين تملكه شركة جيجيانغ للنفط والبتروكيميائيات المحدودة التابعة لشركة رونغشنغز.
ويأتي الاستحواذ بعد توقيع اتفاقيات استراتيجية بين أرامكو السعودية وشركة رونغشنغ للبتروكيميائيات في مارس الماضي، وستُسهم الصفقة في النّمو المستمر لأرامكو وتوسيع وجودها في أعمال التكرير والكيميائيات والتسويق في الصين.
من جهته، أكد رئيس التكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية، محمد القحطاني، أن هذه الشراكة مع رونغشنغ تُسهم في تعزيز استراتيجية أرامكو السعودية الهادفة إلى تحويل السوائل إلى كيميائيات، وتعزّز وجود أرامكو في الصين، وإبراز دورها كمورّد موثوق للنفط الخام، مضيفاً أن عملية الاستحواذ تمثل جزءاً مهماً من استراتيجية النمو طويلة الأجل لأرامكو السعودية، وتوسيع حضورها في أسواق حيوية. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن شركة رونغشنغ تستحوذ على حصة 51% في شركة جيجيانغ، التي تمتلك وتدير المجمع الذي تبلغ طاقة معالجته 800 ألف برميل في اليوم من النفط الخام، وينتج 4.2 ملايين طن متري من الإيثيلين سنوياً.