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جديد المحليات > المملكة تستهدف زراعة 100 مليون شجرة “مانجروف”
21/07/2023   10:45 م

المملكة تستهدف زراعة 100 مليون شجرة “مانجروف”

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قال المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر: إن المملكة تستهدف زراعة 100 مليون شجرة “مانجروف” على السواحل خلال السنوات المقبلة.

وأشار المركز إلى أنه قام بزراعة 6 ملايين شتلة على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي، وكان النصيب الأكبر منها في منطقة جازان بأكثر من 3.3 مليون شتلة.

وتمثل أشجار “المانجروف”، أهمية بيئية كبيرة وكنوزاً طبيعية ذات فوائد بيئية واقتصادية وسياحية عديدة، وتُعَدّ مخازن طبيعية لامتصاص الكربون، وتسهم في تخليص الشواطئ من الملوثات، كما أنها تقلل من درجة الحرارة ورطوبة المناخ المحلي.

ويهدف المركز إلى حماية مواقع الغطاء النباتي وتنميتها واستدامتها والمحافظة عليها، وتذليل التحديات التي تواجهها حول المملكة، فضلًا عن الكشف عن التعديات ومكافحة الرعي الجائر.

زراعة أشجار المانجروف

وفق “أخبار 24”.

المملكة تستهدف زراعة 100 مليون شجرة “مانجروف”

جديد المحليات
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