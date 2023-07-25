اتفاقية لتشجيع الابتكار في قطاع الإسكان

وقع برنامج الإسكان، اتفاقية شراكة مع شركة “ذا ستيج”، لإطلاق مجتمع سكان في مدينة الرياض، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للبرنامج المهندس نوفل السلامة، فيما مثل شركة ذا ستيج الرئيس التنفيذي محمد الموسى.
وتهدف الشراكة إلى تشجيع الابتكار في القطاع، وخلق مساحة لرفع الوعي بمبادرات البرنامج ودوره الاقتصادي والاجتماعي، وبناء مواد معرفية ثرية، والتعريف بالفرص التي يوفرها البرنامج والممكنات التي يقدمها للقطاع الخاص وغير الربحي، بالإضافة إلى منح الفرص للمهتمين لتقديم أفكار ومشاريع يمكنها بناء قيمة مضافة في القطاع السكني.
وتضمنت الاتفاقية عقد سلسلة من اللقاءات المتخصصة في الإسكان والتطوير العقاري، بمشاركة صناع القرار وأبرز المختصين وخبراء العقار والمهتمين بالقطاع من (المستفيدين، والمستثمرين، والمطورين العقاريين، والباحثين عن فرص في المجال)، لمناقشة أبرز المواضيع والتحديات في القطاع ودراسة القرارات قبل إطلاقها، وتصميم المبادرات الجديدة. وفق “أخبار 24”.
كما تضمنت الشراكة إقامة فعالية هاكاثون سكان، بمشاركة أصحاب المهارات، وذلك لتطوير المشاريع وبناء القدرات البشرية، ودعم قطاع الإسكان بأفكار ومشاريع قابلة للاستثمار، إضافة إلى تشجيع الابتكار في القطاع، ونشر المعلومات للإسهام في إثراء المحتوى في القطاع.