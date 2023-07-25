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جديد المحليات > تطوير الاستثمار بتقنية المركبات ذاتية القيادة
25/07/2023   4:20 م

تطوير الاستثمار بتقنية المركبات ذاتية القيادة

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وقعت وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم مع شركتي ريجال كابيتال و”Clevon”، لتطوير الاستثمار في صناعة السيارات وتكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة.

وأوضحت الوزارة أن المذكرة تمثل خطوة هامة وعلامة فارقة في تشكيل مستقبل الابتكار في المملكة. وفق “أخبار 24”.

تطوير الاستثمار بتقنية المركبات ذاتية القيادة

جديد المحليات
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