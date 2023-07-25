“ساما” يرخّص لشركة تمويل استهلاكي مُصغَّر

رخّص البنك المركزي السعودي “ساما” لشركة “فاس للتمويل” بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المُصغَّر من خلال التقنية المالية.
وأوضح “ساما” أن إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المُصغَّر في المملكة بلغ 5 شركات.
وأكد أن القرار يأتي في إطار دعم وتمكين قطاع التمويل، في تحقيق أهداف رفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، إضافةً إلى تمكين الابتكار في الخدمات المالية؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع. وفق “أخبار 24”.
وشدد البنك المركزي، على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قبل “ساما”، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.