“موان” ينشئ مركزًا للمعلومات والخدمات الإلكترونية

دشّن المركز الوطني لإدارة النفايات “موان”، مركزًا للمعلومات والخدمات الإلكترونية، يهدف إلى إنشاء البنية التحتية، وتطوير أنظمة الاتصال مع الجهات الحكومية والخاصة.
وأوضح “موان” أن المركز سيوفر تقارير مراقبة وتقييم الأداء وتحسينه، وذلك دعمًا للقرارات الاستراتيجية، وتعزيزًا للتحوّل الرقمي في المجال، كما يمتلك أحدث التقنيات التي تتواءم مع التطلعات المستقبلية، من خلال أتمتة المزيد من العمليات، وإدارة المركز إلى تحقيق الفعالية التشغيلية، عبر تطبيق السياسات الأمنية المعمول بها على جميع المستويات، وقابلية التوسع والمرونة للتوافق وبناء التقنيات الحديثة. وفق “أخبار 24”.
وأكد أنه يستهدف من إنشائه تطوير مركز المعلومات بطرق احترافية، وتنظيمه بشكل فعّال، من خلال ابتكار أفضل الممارسات واعتماد أحدث التقنيات، وتوفير المرونة المستخدمة في البيانات للاستجابة السريعة لاحتياجات العمل المتغيرة، دون الحاجة إلى ترقيات البنية التحتية المكلفة والمستهلكة للوقت، حيث يوفر ما بين 30 – 40% من الطاقة مقارنة مع الحلول التقليدية؛ مما يقلل من الانبعاثات الكربونية، ويسهم في خفض استهلاك الطاقة وتكلفة التشغيل، ويساعد على الحفاظ على البيئة.