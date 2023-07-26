37 ألف وظيفة بالقطاع الصناعي حتى مايو

ذكرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن عدد الوظائف التي وفرها القطاع حتى شهر مايو الماضي بلغ أكثر من 37 ألف وظيفة.
وأضافت الوزارة، في النشرة الشهرية للصناعة والتعدين لشهر مايو الماضي، أن أكثر من 20 ألف وظيفة كانت للمواطنين، فيما بلغ إجمالي عدد العاملين الفعليين في القطاع حتى نهاية مايو الماضي أكثر من 734 ألف عامل.
ولفتت إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي تجاوز 1.4 تريليون ريال، فيما وصل إجمالي عدد المصانع إلى أكثر من 10 آلاف مصنع.
وأفادت أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية مايو بلغ أكثر من ألفي رخصة؛ منها: 475 رخصة محجر مواد بناء، و644 رخصة كشف، و182رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، و36 رخصة استطلاع، و28 رخصة فائض خامات معدنية. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن عدد الرخص الصناعية الجديدة التي أصدرتها الوزارة منذ يناير الماضي حتى نهاية مايو 2023م بلغ 484 رخصة، باستثمارات بلغت 34.1 مليار ريال، بينما بدأ 412 مصنعًا عمليات الإنتاج خلال المدة نفسها باستثمارات بلغت 11.4 مليار ريال.