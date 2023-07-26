ارتفاع استثمارات “مدن” بنسبة 23%

استقطبت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” خلال الربع الثاني لـ2023 استثمارات جديدة من القطاع الخاص بلغت 2.77 مليار ريال بارتفاع نسبته 23% مقارنة بالفترة المماثلة من 2022 التي سجلت 2.26 مليار ريال.
وقالت “مدن” إن هذا الارتفاع يأتي في إطار سعيها إلى أن تكون الوجهة المُفضلة لنمو الاستثمارات والشريك الأول للمنظومة الصناعية بالشراكة مع القطاع الخاص، تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة بتحول الصناعة السعودية إلى قوة تنافسية تُساهم في تأمين سلاسل الإمداد وتُصدّر منتجاتها إلى دول العالم.
وأضافت أن حجم الاستثمار الأجنبي في المدن الصناعية سجل ارتفاعًا يصل إلى 1226 مصنعًا من 67 دولة أبرزها مصر، والأردن، والهند، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وتتركز في عددٍ من الأنشطة الصناعية الرئيسة، مثل: المطاط واللدائن، ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى.
يذكر أن “مدن” انطلقت خلال الربع الثاني لعام 2023 بوتيرة مُستمرة ومُتصاعدة نحو تحقيق المزيد من النتائج والتطلعات في قطاع الصناعة، حيث بلغ إجمالي المصانع في المدن الصناعية البالغ عددها 36 مدينة نحو 6 آلاف مصنع، وارتفعت العقود الصناعية خلال نفس الفترة بنسبة 23%. وفق “أخبار 24”.
وطوّرت “مدن” المُمكنات النوعية لجذب الاستثمارات الإقليمية والعالمية مما ساهم في زيادة إجمالي عدد المصانع الجاهزة لتصل إلى 1263 وحدة، كما ارتفعت المساحات الصناعية المخصصة بنسبة 100%، وسجل إجمالي العقود اللوجستية 234 عقدًا.